Скажинемолчи | Николай Бузин 10.12.2024

Гость программы - депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор военных наук, профессор Николай Бузин. По итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства подписано 2 документа в сфере безопасности - Концепция безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности в рамках СГ. Почему понадобилось подписывать два документа? - Чьи горячие головы призван остудить российский ракетный комплекс "Орешник", который планируется разместить в Беларуси? - Почему западные военные эксперты практически не обсуждают в СМИ удар "Орешника"? - Способна ли ОДКБ стать противовесом НАТО и есть ли в этом необходимость? - В Сирии свергнут Башар Асад и его правительство. Как изменится ситуация в регионе? Насколько сильно произошедшее подрывает позиции России?