Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич 24.01.2025

Гости студии - председатель РОО "Патриоты Беларуси" Николай Зарубицкий и пресс-секретарь объединения Ирина Синькевич. Перед выборами представители объединения "Патриоты Беларуси" с информационно-аналитическим проектом «Открытая кафедра» поехали в регионы с темой «Диктатура». Почему выбрали именно такую тему? Как отреагировали на такую "диктатуру" наши так называемые оппоненты? Один из новых проектов объединения "Защитник 0+" ориентирован на малышей из детских садов. Маленькие белорусы что знают о Родине и патриотизме? В проекте "Республиканская ёлочка желаний" принял участие Президент. Как удалось осуществить желания 2000 детей? Чем уникальны проекты "Вызов" и "Время первых"? Сколько мужества и выдержки требуется от участников? В декабре объединению исполнилось 4 года. "Патриоты Беларуси" тогда и сейчас - какие важные изменения произошли? Как изменилось наше общество?