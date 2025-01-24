Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич
24.01.2025
Гости студии - председатель РОО "Патриоты Беларуси" Николай Зарубицкий и пресс-секретарь объединения Ирина Синькевич.
Перед выборами представители объединения "Патриоты Беларуси" с информационно-аналитическим проектом «Открытая кафедра» поехали в регионы с темой «Диктатура». Почему выбрали именно такую тему?
Как отреагировали на такую "диктатуру" наши так называемые оппоненты?
Один из новых проектов объединения "Защитник 0+" ориентирован на малышей из детских садов. Маленькие белорусы что знают о Родине и патриотизме?
В проекте "Республиканская ёлочка желаний" принял участие Президент. Как удалось осуществить желания 2000 детей?
Чем уникальны проекты "Вызов" и "Время первых"? Сколько мужества и выдержки требуется от участников?
В декабре объединению исполнилось 4 года. "Патриоты Беларуси" тогда и сейчас - какие важные изменения произошли? Как изменилось наше общество?
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Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич