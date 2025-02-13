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Скажинемолчи | Павел Лазовик
13.02.2025
Гость программы - директор спутникового телеканала Беларусь 24 Павел Лазовик. - Международный спутниковый телеканал Белтелерадиокомпании отмечает 20-летие. С какими результатами канал-юбиляр подошёл к значимой дате? - Беларусь 24 - канал, который, согласно слогану, делает Беларусь ближе, и открывает ее для иностранцев. Для нас, белорусов, какая выгода от вещания этого телеканала за рубежом? - Сегодня единственный белорусский международный телеканал - настоящая витрина нашей республики, вещает в 170 странах мира, а потенциальная аудитория составляет более 300 миллионов телезрителей. С учётом санкций и настоящей информационной войны в западных СМИ, может ли канал позволить себе агрессивную риторику или Беларусь 24 - это канал-дипломат? - Обсудим сотрудничество с МИД и начало вещания в Африке. Есть ли обратная связь, какие первые отзывы? - Какая команда телевизионщиков ежедневно работает над эфиром канала, который смотрит весь мир? - В Российской Федерации с телеканалом работают 700 кабельных операторов. Доступен ли Беларусь 24 в Москве и Санкт-Петербурге? - Директор телеканала Павел Лазовик - играющий тренер, по-прежнему работает телеведущим и шоуменом. Что он ответит завистникам, которые считают его "многостаночником"?
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20 видео
Скажинемолчи | Павел Лазовик13.02.2025
Скажинемолчи | Александр Воронище12.02.2025
Скажинемолчи | Марина Ильина11.02.2025
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова15.01.2025
Скажинемолчи | Александр Тищенко14.01.2025
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Павел Лазовик
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