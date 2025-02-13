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Скажинемолчи | Павел Лазовик

13.02.2025

Гость программы - директор спутникового телеканала Беларусь 24 Павел Лазовик. - Международный спутниковый телеканал Белтелерадиокомпании отмечает 20-летие. С какими результатами канал-юбиляр подошёл к значимой дате? - Беларусь 24 - канал, который, согласно слогану, делает Беларусь ближе, и открывает ее для иностранцев. Для нас, белорусов, какая выгода от вещания этого телеканала за рубежом? - Сегодня единственный белорусский международный телеканал - настоящая витрина нашей республики, вещает в 170 странах мира, а потенциальная аудитория составляет более 300 миллионов телезрителей. С учётом санкций и настоящей информационной войны в западных СМИ, может ли канал позволить себе агрессивную риторику или Беларусь 24 - это канал-дипломат? - Обсудим сотрудничество с МИД и начало вещания в Африке. Есть ли обратная связь, какие первые отзывы? - Какая команда телевизионщиков ежедневно работает над эфиром канала, который смотрит весь мир? - В Российской Федерации с телеканалом работают 700 кабельных операторов. Доступен ли Беларусь 24 в Москве и Санкт-Петербурге? - Директор телеканала Павел Лазовик - играющий тренер, по-прежнему работает телеведущим и шоуменом. Что он ответит завистникам, которые считают его "многостаночником"?

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Скажинемолчи | Павел Лазовик

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