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Скажинемолчи | Полина Базылева

06.03.2025

«Чаровницы_2.0» - кто эти молодые цветущие барышни? Фишка советского герлз-бэнда была в том, что в коллективе всегда была духовая группа. Какие традиции сохранил нынешний состав? Продолжается ли поиск новых участниц? 10 золотых правил - что можно и нужно делать, чтобы климат в девчачьем коллективе был благоприятным? Полина Базылева пришла в шоу-бизнес по блату? Чему она учит студентов в БГУКИ? Готова ли наша гостья к сольной карьере? Семья или работа - какой выбор сделает Полина?

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Скажинемолчи | Полина Базылева

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