Скажинемолчи | Руслан Чернецкий 20.12.2024

Гость программы - Руслан Чернецкий, министр культуры Республики Беларусь. - Новый министр затевает культурную революцию? - Как будет выстраивать дистанцию с теми, с кем раньше «укрывался одной шинелькой”? - Позиция по отношению к предателям: запретить? - Отменять или не отменять концерты музыкантов, чьи идеологические взгляды вызывают сомнения? - Новая система финансирования театра - 50 процентов поддержка государства, 50 процентов самоокупаемость - справедлива? - Можно ли спасти белорусский кинематограф? - Будет ли наш гость выходить на театральную сцену? - История или литература - что важнее? - Каких политических взглядов придерживается новый министр культуры?