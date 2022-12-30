Скажинемолчи | С наступающим!

Предновогодний выпуск#СКАЖИНЕМОЛЧИ состоит из двух частей. В первой – звездно-сияющей – встречаем в студии ослепительный дуэт ведущих «Фактор. by». Владимир Богдан и Марианна Муренкова расскажут все о закулисье проекта. Как вытянуть счастливый билет на шоу? Кто из наставников доставляет больше всего хлопот?Самые нестандартные ситуации, из которых приходится выкручиваться во время прямого эфира. Во второй части – зажигательно-ароматной - выйдем из студии, и прямо у здания Белтелерадиокомпании приготовим изумительный шашлык. И поможет нам в этом шеф-повар и заместитель генерального директора Минского мясокомбината Леонид Могдалов, автор «Президентского шашлыка». Многие, наверняка, видели в интернете ролик, на котором Глава государства подходит к фуд-корту столичного мясокомбината, пробует мясо и говорит, что это самый вкусный шашлык, который он когда-либо пробовал. Приготовьтесь записывать рецепт: Леонид Могдалов снова в деле!