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Скажинемолчи | Самир Ёлчиев
25.02.2025
Гость программы - Самир Ёлчиев, суперфиналист четвертого сезона шоу "Фактор.by". - Как наш гость пережил тот факт, что не стал победителем шоу? - С кем собирается конкурировать после "Фактора.by"? Есть план? - Что больше всего заводит на сцене Самира: публика, песня, собственный голос? - Песни каких артистов Самир знает наизусть? - В оршанском детстве наш гость переживал травлю за азербайджанские корни? - Как в его доме проявлялась восточная культура? - Какими принципами руководствуется в жизни? - Что такое удача?
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20 видео
Скажинемолчи | Самир Ёлчиев25.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Талай21.02.2025
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Скажинемолчи | Ирина Китурко19.02.2025
Скажинемолчи | Алла Пролич18.02.2025
Скажинемолчи | Игорь Король14.02.2025
Скажинемолчи | Павел Лазовик13.02.2025
Скажинемолчи | Александр Воронище12.02.2025
Скажинемолчи | Марина Ильина11.02.2025
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Самир Ёлчиев
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