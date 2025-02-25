Гость программы - Самир Ёлчиев, суперфиналист четвертого сезона шоу "Фактор.by". - Как наш гость пережил тот факт, что не стал победителем шоу? - С кем собирается конкурировать после "Фактора.by"? Есть план? - Что больше всего заводит на сцене Самира: публика, песня, собственный голос? - Песни каких артистов Самир знает наизусть? - В оршанском детстве наш гость переживал травлю за азербайджанские корни? - Как в его доме проявлялась восточная культура? - Какими принципами руководствуется в жизни? - Что такое удача?

Скажинемолчи | Самир Ёлчиев

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