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Скажинемолчи | Сергей Федотов
14.03.2025
Гость программы - Сергей Федотов, основатель и художественный руководитель Пермского театра "У Моста". - Четвертое турне театра "У Моста" по Беларуси прошло с аншлагами. Билеты были раскуплены за два месяца до показов. Когда пермяки успели так влюбить в себя белорусскую публику? - Обсудим спектакли "Идиот" и "Собачье сердце". Кто для нашего гостя князь Мышкин - русский Христос? - Профессор Преображенский - герой или, скорее, антигерой? - Сергей Павлович сейчас в Минске в Молодежном театре работает над новым спектаклем "Любовь и голуби". Не боится сравнений с одноименным фильмом? - На театральном форуме "Март-контакт" пермяки представят постановку "Зверь". Действие спектакля происходит после атомной катастрофы. Сегодня есть ее угроза в реальности? - Как научиться считывать несколько уровней восприятия спектакля? - Есть ли у режиссера Федотова конкуренты на поле мистического театра? - Мастер-класс от режиссера: как за 5 минут избавиться от чудовищной усталости?
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Скажинемолчи | Ирина Китурко19.02.2025
Скажинемолчи | Алла Пролич18.02.2025
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Скажинемолчи | Александр Воронище12.02.2025
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Скажинемолчи | Сергей Федотов
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