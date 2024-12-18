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Скажинемолчи | Сергей Хмельков
18.12.2024
Гость программы - генеральный директор РЦОП "Стайки" Сергей Хмельков. - Спорткомплекс "Стайки" - старейший в нашей стране, ему 77 лет. Сегодня это - место силы, место, где можно по-буддистски созерцать мир, или место, где можно пахать до седьмого пота? - Какое у директора спорткомплекса спортивное прошлое? Что он ответит оппонентам, которые утверждали, что "Хмельков пришел в "Стайки" для "зачистки кадров"? - Кто в "Стайках" отвечает за чистоту и красоту всех 92 га площади? - Сколько спортсменов готов принять РЦОП одномоментно? Спойлер: 450 - Какую базу отдыха и сервис комплекс предлагает обычным людям? - Как мотивировать спортсменов на тренировки, когда двери на мировую спортивную арену для нас закрыты? - Посмотрим кадры с ЧМ по восточным видам единоборств в Испании, где наши спортсмены завоевали 9!!! наград, выступая под белорусским флагом, под звуки нашего Гимна. Западные спортивные функционеры начинают прозревать? - В финале посмотрим с высоты птичьего полета на малую Родину Сергея Хмелькова - город Круглое Могилевской области
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