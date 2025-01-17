Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек 17.01.2025

Гостья программы - телеведущая, корреспондент телеканала "Первый информационный", блогер, стипендиат Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, юрист Стефания-Виталия Винничек. - Кто дал нашей гостье такое необычное имя? Легко ли с ним живётся в быту? - В 21 год Стефания была удостоена Благодарности Президента. Что чувствуешь, когда обращаешься к Главе государства? - Спросим у молодого учёного, почему заниматься наукой - это выигрышная стратегия? - Кто в момент событий 20-го года пригласил 17-летнюю Стефу на серьезный разговор? - Как выпускница юрфака оказалась на ТВ? Репортаж «Они родились при Президенте» она снимала по зову сердца? - Что надо было сделать, чтобы министр образования пригласил тебя в театр? - Также узнаем, каково это - стать послом в 18 лет, есть ли польза от Форума блогеров Беларуси, работает ли в нашей стране социальный лифт и почему занятие правом - это на всю жизнь?