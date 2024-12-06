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Скажинемолчи | Татьяна Белевич
06.12.2024
Гость программы - директор Национального центра усыновления Татьяна Белевич. В стране сейчас существует 4 формы семейного устройства - усыновление, опека, приёмная семья или детский дом семейного типа, патронатное воспитание. В приоритете, конечно же, усыновление. Какие плюсы у других форм и в каких случаях они предпочтительней? Центр много внимания уделяет профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства. Почему так важно не допустить ситуации, когда ребёнка изымают из семьи? Как изменилось за последние годы количество детей-сирот в стране? Становится ли больше тех, кто желает усыновить ребёнка? Какие требования предъявляются к потенциальным родителям? Обязательно ли сохранять тайну усыновления? Детям с инвалидностью или с проблемами в развитии сложнее обрести новых родителей? На какую поддержку и помощь могут рассчитывать люди, обратившиеся в центр усыновления?
Выпуски
20 видео
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