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Скажинемолчи | Татьяна Трухан

21.03.2025

Гостья программы - Татьяна Трухан, художественный руководитель театра эстрадной песни "Сябрынка". - Любительский театр вырос с 7 до 170 человек. Как получилось совершить такой количественный, а главное - качественный скачок? - Кто пишет песни для театра? - Лауреатами каких престижных конкурсов становились воспитанники коллектива? - Как складывается судьба звездных детей после триумфа? - Наша гостья четыре сезона подряд выступает педагогом по вокалу на шоу "Фактор.bу". Результаты конкурса каждый раз загадка для нее? - Педагог по вокалу - это равно продюсер? - Кого сейчас готовит наша гостья к детскому конкурсу на "Славянский базар в Витебске" и не задумывается ли о сольной карьере? - С 2013 по 2015 годы Татьяна работала в рок-группе Scorpions на бэк-вокале. Есть ли свои особенности в сотрудничестве с мировыми звездами?

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Скажинемолчи | Татьяна Трухан

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