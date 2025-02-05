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Скажинемолчи | Вадим Боровик
05.02.2025
Гость программы - политолог, предприниматель, депутат Минского горсовета Вадим Боровик. - Обсудим итоги президентских выборов и прошедшую избирательную кампанию. Что наш гость думает о цифрах, озвученных Центризбиркомом? - Можно ли говорить, что Беларусь достигла электорального суверенитета? - После каждых выборов Запад ужесточал санкции, вводил всё новые ограничения против нашей страны. В этот раз всё будет так же? Не ждём просветления? - Трамп посадил на финансовую диету пожирателей грантов. Как наш гость оценивает реакцию "беглых" на это? - Насколько заинтересован президент США в прекращении украинского конфликта? - Когда могут состояться переговоры по Украине и кто будет в них участвовать?
Выпуски
20 видео
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