Скажинемолчи | Вадим Боровик 05.02.2025

Гость программы - политолог, предприниматель, депутат Минского горсовета Вадим Боровик. - Обсудим итоги президентских выборов и прошедшую избирательную кампанию. Что наш гость думает о цифрах, озвученных Центризбиркомом? - Можно ли говорить, что Беларусь достигла электорального суверенитета? - После каждых выборов Запад ужесточал санкции, вводил всё новые ограничения против нашей страны. В этот раз всё будет так же? Не ждём просветления? - Трамп посадил на финансовую диету пожирателей грантов. Как наш гость оценивает реакцию "беглых" на это? - Насколько заинтересован президент США в прекращении украинского конфликта? - Когда могут состояться переговоры по Украине и кто будет в них участвовать?