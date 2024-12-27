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Скажинемолчи | Вадим Матанцев
27.12.2024
Гость программы - художественной руководитель Заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля танца "Сузор'е" Вадим МАТАНЦЕВ. В декабре "Сузор'ю" исполнилось 25 лет. За четверть века количество артистов в ансамбле выросло с 10 человек молодежи в 1999-ом - до 400!!! в 2024-ом, причем всех возрастов. Какую идею подкинули Вадиму пенсионеры, танцующие на знаменитом Солигорском "пятачке" ? И кого сегодня не хватает его "Тапатушкам"? "Матанцев - учитель танцев!" - детская дразнилка предопределила судьбу юного Вадима? Не жалеет ли он сегодня, что предпочел танцы царице наук - математике? Несмотря на санкции, коллектив активно гастролирует и принимает участие в различных конкурсах, в том числе, и за рубежом, причем - всегда с призами. В чем секрет успеха? Как худрук "Сузор'я" распорядился Президентским грантом? В финале полистаем семейный альбом гостя и узнаем, кто у Матанцевых отвечает за вокальную составляющую, а кто - продолжает танцевальное дело отца.
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