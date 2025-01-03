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Скажинемолчи | Вероника Сайганова
03.01.2025
Гостья программы - Вероника Сайганова, декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат философских наук. - В новогодние праздники многие обнаруживают в себе склонность к философским обобщениям. Что это - желание понять себя? Жизнь? Предвосхитить события? - Кто такой философ? Это некий рассуждающий о жизни мыслитель типа Диогена, живущий в бочке? - Как наша гостья стала философом? Почему выбрала эту профессию? - Какой сейчас период для студентов факультета философии и социальных наук БГУ? Они востребованы? - Нужны ли более эффективные и современные учебные материалы для высшей школы? - Иногда философов называют теоретиками идеологии - это верно? - Какие вопросы занимают учеников Школы юного философа? - Есть ли сейчас на факультете звезды философии, чьи успехи хотелось бы особо отметить? - Что предпочтительнее: делать все правильно или делать правильные вещи?
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