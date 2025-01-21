Скажинемолчи | Виктор Сухоруков 21.01.2025

Народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков. Актерские и житейские советы по самым насущным вопросам. - Бросить пить и курить? Легко! - Не бояться старости, всегда выглядеть новым, свежим и интересным. - Как говорить по душам со зрителем? - Лысая голова – это итог "войны" с недоброжелателями? - Об уехавших артистах: как к ним относиться? - 25-летие фильма "Брат-2" - надо отметить? - Какие роли в кино и театре артист вспоминает с особым чувством? - Как победить высокомерие, прежде всего, в себе? - Над чем сейчас работает Виктор Сухоруков?