Народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков.
Актерские и житейские советы по самым насущным вопросам.
- Бросить пить и курить? Легко!
- Не бояться старости, всегда выглядеть новым, свежим и интересным.
- Как говорить по душам со зрителем?
- Лысая голова – это итог "войны" с недоброжелателями?
- Об уехавших артистах: как к ним относиться?
- 25-летие фильма "Брат-2" - надо отметить?
- Какие роли в кино и театре артист вспоминает с особым чувством?
- Как победить высокомерие, прежде всего, в себе?
- Над чем сейчас работает Виктор Сухоруков?
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20 видео
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков
21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек
17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова
16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова
15.01.2025
Скажинемолчи | Александр Тищенко
14.01.2025
Скажинемолчи | Виталий Тишуров
10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов
09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко
08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова
03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании