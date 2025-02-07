Скажинемолчи | Виталий Богданов 07.02.2025

Гость студии - Виталий Богданов, победитель 4-го сезона шоу «Фактор.bу». Считает ли себя Виталий «волком-одиночкой»? Он не гонится за признанием? О сложном выборе профессии: как выпускник музыкальной школы и актер любительского театра попал в станочники? Какую нишу мечтает занять в шоу-бизнесе? Ольга Бузова - не первая наставница в его жизни, которая уговаривала заниматься музыкой? Как для нашего гостя проходят испытание славой? Звезды шоу-бизнеса - на публике и в личном общении — сильно отличаются? По какой причине Виталий пока не готов исполнять публично авторские песни? Почему наш гость настроен решительно против гламура? А также впервые и только в нашей программе Виталий исполнит песни, которые готовил для шоу «Фактор.bу», но так и не успел их исполнить.