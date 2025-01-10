Скажинемолчи | Виталий Тишуров 10.01.2025

Гость программы - главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по восточным видам единоборств Виталий Тишуров. - В чем феномен нашей команды, которая со всех соревнований возвращается с большим количеством медалей? - На ЧМ в Испании Национальная команда выступала под государственным флагом, звучал Гимн Республики Беларусь. На фоне мировой спортивной изоляции это мотивирует? - Насколько сильна белорусская школа тайского бокса и кикбоксинга? Считаются ли с нами на мировом ринге? - Чтобы стать хорошим тренером, нужно убить в себе спортсмена - спросим у гостя, справедливо ли это выражение. - В своей спортивной карьере Виталий Николаевич выиграл Кубок Мира со сломанной рукой. Восточные единоборства - зрелищные, но жёсткие? Как он сегодня помогает юным боксерам преодолеть страх перед входом в ринг? - Помнит ли он свой первый бой, и было ли ему страшно?