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Скажинемолчи | Владимир Мединский

19.03.2025

Гость программы - Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, председатель Союза писателей России. - Какой видится роль Союза писателей России, который недавно возглавил наш гость? Требует ли эта организация серьезного реформирования? - Планируются ли совместные культурные проекты с писателями Беларуси? - Как известно "Поэт в России всегда был больше, чем поэт…", а писатель? - Поговорим о проекте - "Рассказы из русской истории". В лекциях Владимира Мединского исторические персоны предстают живыми людьми. Как автор добивается такого эффекта? - Персонажам XVII века посвящен и роман Владимира Мединского "Стена". Почему он критически отнесся к его экранизации и снял свою фамилию с титров? - Считает ли наш гость большим писателем Дмитрия Быкова? - Чем особенно гордится из того, что сделал, будучи министром культуры России? - Что сейчас читает наш гость?

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Скажинемолчи | Владимир Мединский

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