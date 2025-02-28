Гость программы - певец, композитор Владимир Ухтинский. - На 7 лет артист исчез из поля зрения. С чем это было связано? - Перед нами музыкант или строитель? - Почему своим главным университетом наш гость называет Анатолия Ярмоленко? - 19 "золотых" правил для тех, кто хочет прославиться на эстраде. - Подучим Настю Кравченко вокальному мастерству? - Как проходят гастроли Владимира Ухтинского по всему миру? - У нашего гостя - четверо детей. И все – девочки? - В каком возрасте мужчина начинает соображать головой? Спойлер: после 60-ти.

Скажинемолчи | Владимир Ухтинский

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