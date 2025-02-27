Гость программы - полярник, биолог, почетный член белорусской антарктической экспедиции Юрий Гигиняк. В феврале нашему гостю исполнилось 80 лет, а свои 75 он отмечал в Антарктиде в экспедиции! Полистаем полярный альбом Юрия Григорьевича и узнаем: Как все начиналось в далеком 1970-ом году, когда он «заболел» Антарктидой и отправился туда в первый раз? Сколько раз он, не умеющий плавать, там тонул? Зачем полярники клеили ласты? Есть ли в антарктической экспедиции место женщине? О чем говорит тот факт, что сегодня исследование Антарктиды на контроле у Президента? Насколько исследования полярников ценны для белорусской науки? Почему пингвины – это особая любовь нашего героя? И какую роль в его собственной любовной (а впоследствии и семейной!) истории сыграла обычная телеграмма в Антарктиду? Что он, ровесник Великой Победы и ребенок, родители которого воевали и прошли всю войну, хочет и должен успеть сделать в этой жизни?

Скажинемолчи | Юрий Гигиняк

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