Скажинемолчи | Забит Самедов

Гость программы - многократный чемпион мира по кикбоксингу и муай-тай Забит Самедов.
- Титулов у нашего гостя очень много. Каким из них он гордится больше всего?
- Забит родился в Грузии, вырос и долгое время жил в Беларуси, затем в России, Турции, а в 2016 получил гражданство Азербайджана. Где сейчас его дом?
- Как спортсмен оказался в составе чеченского клуба из Грозного "Ахмат"? Что его связывает с Рамзаном Кадыровым?
- На ринге наш гость выступал под прозвищем Маугли. В кого вырос Маугли? Кем себя Забит ощущает на данный момент?
- Чем были интересны съёмки в двух сериалах - азербайджанском «Атабеки Азербайджана» и турецком "Основание: Осман"? Увлекла ли нашего гостя киноиндустрия?
- Каким запомнился Минск, в котором вырос Забит Самедов? Насколько город изменился с тех пор?
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