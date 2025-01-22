Скажинемолчи | Забит Самедов 22.01.2025

Гость программы - многократный чемпион мира по кикбоксингу и муай-тай Забит Самедов. - Титулов у нашего гостя очень много. Каким из них он гордится больше всего? - Забит родился в Грузии, вырос и долгое время жил в Беларуси, затем в России, Турции, а в 2016 получил гражданство Азербайджана. Где сейчас его дом? - Как спортсмен оказался в составе чеченского клуба из Грозного "Ахмат"? Что его связывает с Рамзаном Кадыровым? - На ринге наш гость выступал под прозвищем Маугли. В кого вырос Маугли? Кем себя Забит ощущает на данный момент? - Чем были интересны съёмки в двух сериалах - азербайджанском «Атабеки Азербайджана» и турецком "Основание: Осман"? Увлекла ли нашего гостя киноиндустрия? - Каким запомнился Минск, в котором вырос Забит Самедов? Насколько город изменился с тех пор?