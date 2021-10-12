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Скажинемолчи | Станислав Ярошевич

12.10.2021

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Скажинемолчи | Станислав Ярошевич

Смотрите в программе:

  • Гость - о своей работе и Минском городском клиническом центре детской психиатрии и психотерапии
  • Чем отличаются психиатр, психолог и психотерапевт?
  • С какими вопросами обращаются в центр детской психиатрии и психотерапии?
  • Пошел к психотерапевту, значит, уже псих?
  • Говорим об аутизме
  • Может ли быть детская депрессия в трехлетнем возрасте?
  • Депрессия обесценена?
  • О суицидах и парасуицидах
  • О кибербуллинге в детской среде
Скажинемолчи