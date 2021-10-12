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Скажинемолчи | Станислав Ярошевич
12.10.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Станислав Ярошевич12.10.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Станислав Ярошевич
Смотрите в программе:
- Гость - о своей работе и Минском городском клиническом центре детской психиатрии и психотерапии
- Чем отличаются психиатр, психолог и психотерапевт?
- С какими вопросами обращаются в центр детской психиатрии и психотерапии?
- Пошел к психотерапевту, значит, уже псих?
- Говорим об аутизме
- Может ли быть детская депрессия в трехлетнем возрасте?
- Депрессия обесценена?
- О суицидах и парасуицидах
- О кибербуллинге в детской среде