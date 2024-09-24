Скажинемолчи | Светлана Караневич 24.09.2024

Гостья программы - начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич. Узнаем, какие возможности создаёт НЦЭУ для госорганов и организаций, бизнеса и граждан, чтобы решать важные вопросы онлайн и в один клик. - Сегодня доступны для заказа около 600 электронных сервисов. Какие из них наиболее популярны? - У всех граждан нашей страны есть личный кабинет на портале "е-паслуга"? Какие возможности он даёт? - Мобильное приложение "Е-паслуга" как работает и чем может быть полезно? - Зачем нужны ID-карта и электронная цифровая подпись? - Как развиваем сотрудничество с Россией? Могут ли граждане Беларуси в электронном виде получать справки из России и наоборот?