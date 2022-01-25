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Скажинемолчи | Светлана Винокурова
25.01.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Светлана Винокурова25.01.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Светлана Винокурова
Гость программы - Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств.
Поговорим о тайных политтехнологах власти: есть ли среди них философы?
О роли Александра Лукашенко в истории: для кого его появление в большой политике стало большой неожиданностью?
Остались ли в академии искусств преподаватели с размытой гражданской позицией?
Сколько студентов отчислено за политические взгляды?
Что такое гражданский долг?
Есть ли в обществе запрос на «перемены»?
Как уберечься от того, чтобы социальные гарантии не приводили к социальному иждивенчеству?