Скажинемолчи | Светлана Винокурова

Гость программы - Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств.

Поговорим о тайных политтехнологах власти: есть ли среди них философы?

О роли Александра Лукашенко в истории: для кого его появление в большой политике стало большой неожиданностью?

Остались ли в академии искусств преподаватели с размытой гражданской позицией?

Сколько студентов отчислено за политические взгляды?

Что такое гражданский долг?

Есть ли в обществе запрос на «перемены»?

Как уберечься от того, чтобы социальные гарантии не приводили к социальному иждивенчеству?



