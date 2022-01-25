Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Скажинемолчи | Светлана Винокурова

25.01.2022

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Светлана Винокурова

Гость программы - Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств.
Поговорим о тайных политтехнологах власти: есть ли среди них философы?
О роли Александра Лукашенко в истории: для кого его появление в большой политике стало большой неожиданностью?
Остались ли в академии искусств преподаватели с размытой гражданской позицией?
Сколько студентов отчислено за политические взгляды?
Что такое гражданский долг?
Есть ли в обществе запрос на «перемены»?
Как уберечься от того, чтобы социальные гарантии не приводили к социальному иждивенчеству?

Скажинемолчи