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Скажинемолчи | Светлана Жигимонт
27.10.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Светлана Жигимонт27.10.2022
Скажинемолчи | Татьяна Трухан21.03.2025
Скажинемолчи | Константин Придыбайло20.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Мединский19.03.2025
Скажинемолчи | Елизавета Глушакова18.03.2025
Скажинемолчи | Сергей Федотов14.03.2025
Скажинемолчи | Алена Басікірская13.03.2025
Скажинемолчи | Артур Гарфанкел12.03.2025
Скажинемолчи | Алина Ретькова11.03.2025
Скажинемолчи | Лидия Ермошина07.03.2025
Скажинемолчи | Полина Базылева06.03.2025
Скажинемолчи | Александр Коркотадзе05.03.2025
Скажинемолчи | Виктор Ротченков04.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Ухтинский28.02.2025
Скажинемолчи | Юрий Гигиняк27.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец26.02.2025
Скажинемолчи | Самир Ёлчиев25.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Талай21.02.2025
Скажинемолчи | Марина Вежновец20.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Китурко19.02.2025
Скажинемолчи | Алла Пролич18.02.2025
Скажинемолчи | Светлана Жигимонт
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Третья персональная выставка нашей гостьи вызвала большой ажиотаж, и не только в белорусской столице. Ее творчество горячо обсуждают искусствоведы, критики, зрители и сетевые комментаторы из разных городов и стран.
Как Светлана сама объясняет свой успех: сколько в нём труда и сколько провокации?
Можно ли назвать картины Жигимонт политическим перформансом?
Лобовая атака на беглых - осознанный приём?
При каких обстоятельствах написан портрет Александра Лукашенко?
Как изменились представления художника о белорусском гражданском обществе?
Над чем сейчас работает Светлана?
Сломала ли её подчеркнуто холодная реакция коллег, нет ли желания уйти от гражданского пафоса в натюрморты?