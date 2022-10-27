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Скажинемолчи | Светлана Жигимонт

27.10.2022

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21 видео

Скажинемолчи | Светлана Жигимонт

Третья персональная выставка нашей гостьи вызвала большой ажиотаж, и не только в белорусской столице. Ее творчество горячо обсуждают искусствоведы, критики, зрители и сетевые комментаторы из разных городов и стран.

Как Светлана сама объясняет свой успех: сколько в нём труда и сколько провокации?

Можно ли назвать картины Жигимонт политическим перформансом?

Лобовая атака на беглых - осознанный приём?

При каких обстоятельствах написан портрет Александра Лукашенко?

Как изменились представления художника о белорусском гражданском обществе?

Над чем сейчас работает Светлана?

Сломала ли её подчеркнуто холодная реакция коллег, нет ли желания уйти от гражданского пафоса в натюрморты?

Скажинемолчи

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