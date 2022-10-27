Скажинемолчи | Светлана Жигимонт

Третья персональная выставка нашей гостьи вызвала большой ажиотаж, и не только в белорусской столице. Ее творчество горячо обсуждают искусствоведы, критики, зрители и сетевые комментаторы из разных городов и стран.



Как Светлана сама объясняет свой успех: сколько в нём труда и сколько провокации?



Можно ли назвать картины Жигимонт политическим перформансом?



Лобовая атака на беглых - осознанный приём?



При каких обстоятельствах написан портрет Александра Лукашенко?



Как изменились представления художника о белорусском гражданском обществе?



Над чем сейчас работает Светлана?



Сломала ли её подчеркнуто холодная реакция коллег, нет ли желания уйти от гражданского пафоса в натюрморты?

