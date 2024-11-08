Тамер Маллак - телеоператор главной дирекции телеканала "Первый информационный" 08.11.2024

Гость программы - Тамер Маллак, телеоператор главной дирекции телеканала "Первый информационный". - Наш гость родился и вырос в Сирии. Что привело его в Беларусь? - Верный способ в совершенстве освоить любой иностранный язык - полезный совет от гостя - Как наш гость переживает разлуку с родными и близкими, что думает о причинах войны в Сирии? - Как Тамер попал на Белорусское телевидение и за что получил свою первую статуэтку "Телевершина"? - В каком жанре наш гость провел первую персональную выставку в столичной галерее? - Как Тамер и его жена Юлия стали многодетным семейством? - Какой самый легкий способ выпустить пар? Спойлер: увлечься музыкой - Гитара - союзник или подруга? - В чем секрет мифа о запретном плоде?