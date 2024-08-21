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Татьяна Липинская - кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам

21.08.2024

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Татьяна Липинская - кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам

Гостья программы - Татьяна Липинская, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам.

  • Адресуем нашей гостье вопросы встревоженных белорусов - в наши реках водятся медузы? Откуда они взялись и опасны ли для человека?

  • Где самая высокая вероятность встретиться с ними?

  • На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 63 инвазивных вида животных. Скоро акулы и крокодилы появятся?

  • Какими социально-экономическими проблемами грозит вселение "пришелецев" в наши водоемы?

  • Оценивается ли ущерб от инвазий в денежном выражении?

  • Признают ли в мире значимость проблемы?

  • Экологическая обстановка в Беларуси - есть ли причины для серьезного беспокойства?

  • Во многих странах пить воду из-под крана пить категорически не рекомендуют. В Беларуси все еще пьют нефильтрованную воду. Как на это смотрит наука?