Татьяна Липинская - кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам

Адресуем нашей гостье вопросы встревоженных белорусов - в наши реках водятся медузы? Откуда они взялись и опасны ли для человека?

Где самая высокая вероятность встретиться с ними?

На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 63 инвазивных вида животных. Скоро акулы и крокодилы появятся?

Какими социально-экономическими проблемами грозит вселение "пришелецев" в наши водоемы?

Оценивается ли ущерб от инвазий в денежном выражении?

Признают ли в мире значимость проблемы?

Экологическая обстановка в Беларуси - есть ли причины для серьезного беспокойства?