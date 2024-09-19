Татьяна Монтян - блогер, юрист Татьяна Монтян 19.09.2024

Гость программы - блогер, юрист Татьяна Монтян. • Что привело Татьяну в Минск? Какие встречи состоялись и чем были полезны? • К чему наша гостья в 2020 году призывала белорусов? • Что блогер думает о Трампе и Харрис? Почему ей более симпатична Камала? • Изменится ли отношение США к Украине после выборов американского президента? • Украинские власти всерьёз намерены воевать до последнего украинца в угоду западным кураторам? • Верит ли Татьяна, что три славянских народа - русские, украинцы, белорусы - снова воссоединятся в единую дружную семью?