Гость программы - Татьяна Панова, художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка».



Как превратить школьный ансамбль в звезду эстрады, и удерживаться на плаву в шоу-бизнесе 30 (!) лет?



Поговорим о репертуаре: какие песни не стоит исполнять детям?



О взаимоотношениях с современными композиторами, тик-токе и новых кумирах.



Переговоры с настойчивыми родителями: когда детям лучше танцевать, а не петь?



Куда уходит детство: юные артисты талантливее взрослых?



Тверк и рэп уместны на белорусской эстраде?

