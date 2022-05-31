Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Татьяна Панова - художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка»

31.05.2022

Выпуски

21 видео

Татьяна Панова - художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка»

Гость программы - Татьяна Панова, художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка».

Как превратить школьный ансамбль в звезду эстрады, и удерживаться на плаву в шоу-бизнесе 30 (!) лет?

Поговорим о репертуаре: какие песни не стоит исполнять детям?

О взаимоотношениях с современными композиторами, тик-токе и новых кумирах.

Переговоры с настойчивыми родителями: когда детям лучше танцевать, а не петь?

Куда уходит детство: юные артисты талантливее взрослых?

Тверк и рэп уместны на белорусской эстраде?