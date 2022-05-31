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Татьяна Панова - художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка»
31.05.2022
Выпуски
21 видео
Татьяна Панова - художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка»31.05.2022
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Скажинемолчи | Юлия Абухович26.11.2024
Скажинемолчи | Артём Цуран22.11.2024
Татьяна Панова - художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка»
Гость программы - Татьяна Панова, художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка».
Как превратить школьный ансамбль в звезду эстрады, и удерживаться на плаву в шоу-бизнесе 30 (!) лет?
Поговорим о репертуаре: какие песни не стоит исполнять детям?
О взаимоотношениях с современными композиторами, тик-токе и новых кумирах.
Переговоры с настойчивыми родителями: когда детям лучше танцевать, а не петь?
Куда уходит детство: юные артисты талантливее взрослых?
Тверк и рэп уместны на белорусской эстраде?