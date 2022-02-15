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Скажинемолчи | Татьяна Рунец
15.02.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Татьяна Рунец15.02.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Рунец
Гость программы - Татьяна Рунец, сенатор, Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам. Поговорим предметно, какие законопроекты приняты в прошлом году при непосредственном участии сенатора. Над чем планирует работать в нынешнем году? Будет ли принят закон об ипотеке и что он нам сулит? О давлении на высших должностных лиц. Приходилось ли Татьяне Аркадьевне использовать статус неприкосновенности? Рост цен на социально значимые товары и самые эффективные способы их удержать. Какие особенности нашего общества проявились наиболее ярко во время обсуждения проекта изменений в Конституцию? Чего ждать от Референдума? А также немного личных вопросов г-же сенатору.