Скажинемолчи | Татьяна Рунец

Гость программы - Татьяна Рунец, сенатор, Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам. Поговорим предметно, какие законопроекты приняты в прошлом году при непосредственном участии сенатора. Над чем планирует работать в нынешнем году? Будет ли принят закон об ипотеке и что он нам сулит? О давлении на высших должностных лиц. Приходилось ли Татьяне Аркадьевне использовать статус неприкосновенности? Рост цен на социально значимые товары и самые эффективные способы их удержать. Какие особенности нашего общества проявились наиболее ярко во время обсуждения проекта изменений в Конституцию? Чего ждать от Референдума? А также немного личных вопросов г-же сенатору.