Томаш Шмидт - польский диссидент, руководитель фонда "Польская правда" 01.11.2024

Гость программы - Томаш Шмидт, польский диссидент, руководитель фонда "Польская правда". Напомним, что на протяжении всей своей профессиональной жизни Томаш был судьей в Польше. В мае попросил политического убежища в Беларуси. • Как наш гость освоился в новой для себя стране? • Чувствует ли себя в безопасности? • Мифы о Польше: что из них правда, что вымысел? • Поляки готовы воевать? • Разберем громкие скандалы с первых полос польских газет • Кто владеет крупными польскими СМИ? • Что думает наш гость о закрытии границ? • Зачем экс-судья основал фонд "Польская правда"? • Возможны ли добрососедские отношения между Польшей и Беларусью?