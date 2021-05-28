Ученый-агроном Григорий Чуйко

Гость программы – ученый-агроном, генеральный директор агрокомбината «Ждановичи», аграрий-звезда Григорий Чуйко. 61 год, женат, двое детей и семеро внуков. Родился в Оршанском районе Витебской области, окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. Всю жизнь трудился на земле. С 1995 года работает в агрокомбинате «Ждановичи», с 1998-го – его бессменный руководитель. Имеет множество наград. Был сенатором. Кавалер Ордена Почёта. Свои – ждановичские – помидоры «знает в лицо»!