Матвей Швец и Юлия Кунаховец 04.10.2024

Гости программы - учитель физкультуры, блогер Матвей Швец и завсектором по работе со СМИ Главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Мингорисполкома Юлия Кунаховец. • Оба наши гостя принимали участие в первом форуме блогеров "БлогБай". Узнаем впечатления от мероприятия. Что нового узнали, завязали ли полезные знакомства? • Белтелерадиокомпания готова предоставить эфирное время для блогеров, заявил председатель медиахолдинга Иван Эйсмонт. Хотел бы Матвей "попасть в телевизор"? • Может ли блогер обратиться за помощью, поддержкой или советом в отдел идеологии Мингорисполкома? • Блогерство - это работа или развлечение? • Как родители учеников и администрация школы относятся к блогерской деятельности физрука? Есть ли претензии у идеологов к учителям-блогерам? • Почему физрук увлёкся музыкой и стал записывать собственные треки?