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Матвей Швец и Юлия Кунаховец
04.10.2024
Гости программы - учитель физкультуры, блогер Матвей Швец и завсектором по работе со СМИ Главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Мингорисполкома Юлия Кунаховец. • Оба наши гостя принимали участие в первом форуме блогеров "БлогБай". Узнаем впечатления от мероприятия. Что нового узнали, завязали ли полезные знакомства? • Белтелерадиокомпания готова предоставить эфирное время для блогеров, заявил председатель медиахолдинга Иван Эйсмонт. Хотел бы Матвей "попасть в телевизор"? • Может ли блогер обратиться за помощью, поддержкой или советом в отдел идеологии Мингорисполкома? • Блогерство - это работа или развлечение? • Как родители учеников и администрация школы относятся к блогерской деятельности физрука? Есть ли претензии у идеологов к учителям-блогерам? • Почему физрук увлёкся музыкой и стал записывать собственные треки?
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21 видео
Матвей Швец и Юлия Кунаховец04.10.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Юлия Абухович, экономический эксперт, старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь"26.11.2024
Артём Цуран - председатель Минского городского Совета депутатов22.11.2024
Игорь Марзалюк - депутат Палаты представителей, профессор21.11.2024
Дмитрий Певцов - актер театра и кино, народный артист России, депутат Госдумы20.11.2024
Андрей Сыч - политический обозреватель телеканала "Первый информационный"19.11.2024
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор, Герой России15.11.2024
Инга Сечко - кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры14.11.2024
Анастасия Мирончик-Иванова - призер мира и Европы по легкой атлетике, депутат Палаты представителей13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Тамер Маллак - телеоператор главной дирекции телеканала "Первый информационный"08.11.2024
Николай Бурляев - советский и российский актер театра и кино, депутат Государственной Думы РФ06.11.2024
Алексей Гайдашов - руководитель Белорусской антарктической экспедиции05.11.2024
Томаш Шмидт - польский диссидент, руководитель фонда "Польская правда"01.11.2024
Марина Борисевич - заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии31.10.2024
Елена Трещинская - директор радиостанции Белтелерадиокомпании "Радиус ФМ"30.10.2024
Ольга Смирнова - заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома29.10.2024
Александр Маркевич - аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси25.10.2024
Алексей Беляев - кандидат исторических наук, декан факультета журналистики БГУ24.10.2024
Павел Хотеловский - заместитель начальника НИИ ПБиЧС - МЧС Беларуси, подполковник внутренней службы23.10.2024