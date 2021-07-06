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Политолог Вадим Боровик

06.07.2021

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Политолог Вадим Боровик

Смотрите в программе:

  • Боровик: «Я за общественную деятельность никогда денег не получал!»
  • Чтобы стать президентом школы, Боровику пришлось… подраться!
  • Что такое Белорусский комитет молодежных организаций?
  • Виктор Бабарико идет на большой срок!
  • Вадим Боровик: «Во всем мире – иллюзия того, что кого-то избирают!»
  • Белорусская «революция» – это бунт сытых и жирных котов!
  • В политике нужно участвовать деликатно!
  • Вадим Боровик – Денису Дудинскому: «А ты о родителях своих подумал?!»
  • О девственности и баллах на ЦТ «за целомудрие»… и еще о традиционных ценностях!
  • Что в стране нужно менять?
  • Боровик: «Я на Жириновского не похож, но мы оба харизматичные люди!»
  • Царь не должен с женой советоваться по государственным вопросам!
  • Есть ли место женщине в политике?
  • О санкциях и уголовной ответственности за призывы к ним
  • Боровик: «Лукашенко все Конституции поменял, исключительно опираясь на доверие и поддержку населения!»
  • «Я предприниматель, но не бизнесмен!»
  • В стране – год народного единства. Не искусственно ли сейчас говорить о единстве?