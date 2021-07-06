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Политолог Вадим Боровик
06.07.2021
Выпуски
21 видео
Политолог Вадим Боровик06.07.2021
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Скажинемолчи | Юлия Абухович26.11.2024
Скажинемолчи | Артём Цуран22.11.2024
Скажинемолчи | Игорь Марзалюк21.11.2024
Скажинемолчи | Дмитрий Певцов20.11.2024
Скажинемолчи | Андрей Сыч19.11.2024
Политолог Вадим Боровик
Смотрите в программе:
- Боровик: «Я за общественную деятельность никогда денег не получал!»
- Чтобы стать президентом школы, Боровику пришлось… подраться!
- Что такое Белорусский комитет молодежных организаций?
- Виктор Бабарико идет на большой срок!
- Вадим Боровик: «Во всем мире – иллюзия того, что кого-то избирают!»
- Белорусская «революция» – это бунт сытых и жирных котов!
- В политике нужно участвовать деликатно!
- Вадим Боровик – Денису Дудинскому: «А ты о родителях своих подумал?!»
- О девственности и баллах на ЦТ «за целомудрие»… и еще о традиционных ценностях!
- Что в стране нужно менять?
- Боровик: «Я на Жириновского не похож, но мы оба харизматичные люди!»
- Царь не должен с женой советоваться по государственным вопросам!
- Есть ли место женщине в политике?
- О санкциях и уголовной ответственности за призывы к ним
- Боровик: «Лукашенко все Конституции поменял, исключительно опираясь на доверие и поддержку населения!»
- «Я предприниматель, но не бизнесмен!»
- В стране – год народного единства. Не искусственно ли сейчас говорить о единстве?