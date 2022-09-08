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Скажинемолчи | Вадим Боровик

08.09.2022

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Скажинемолчи | Вадим Боровик

Гость программы – политолог и бизнесмен Вадим БОРОВИК.

Всегда эмоциональный и громкий "молодой белорусский Жириновский" на этот раз сменил риторику и даже почитал нам свои стихи!

Таким Вадима Александровича вы ещё не видели!

Скажинемолчи

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