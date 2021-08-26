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Скажинемолчи | Вадим Елфимов

26.08.2021

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Скажинемолчи | Вадим Елфимов

Смотрите в программе:

  • Как изменилась студенческая аудитория за последний год?
  • Белорусы проснулись?
  • Елфимов: "Я увидел возродившегося Лукашенко!"
  • Обсуждаем события в Литве!
  • Вспомнили Ассанжа, Сноудена, Кима Филби…
  • Еще немного о компроматах…
  • Нам нужны вдумчивые, умные программы!
  • Король на ТВ - рейтинг. Как его считают?
  • Жириновский и Гайдукевич себе имя "накричали"?
Скажинемолчи