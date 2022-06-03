Скажинемолчи | Вадим Елфимов

Как защитить умы людей в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны?

На встрече лидеров стран ОДКБ Александр Лукашенко, говоря об Украине, заявил: "Украина полностью легла под Запад". Спросим у эксперта, как долго она будет находиться в таком положении?И удобно ли ей так лежать?

Наш гость учился в Киеве, прожил там не один год. Замечал ли он тогда какие-то зачатки национализма, нацизма или это проблема последних лет 10-ти?