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Скажинемолчи | Вадим Елфимов

03.06.2022

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Скажинемолчи | Вадим Елфимов

Гость программы - политолог, журналист Вадим Елфимов.

  • Как защитить умы людей в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны?

  • На встрече лидеров стран ОДКБ Александр Лукашенко, говоря об Украине, заявил: "Украина полностью легла под Запад". Спросим у эксперта, как долго она будет находиться в таком положении?И удобно ли ей так лежать?

  • Наш гость учился в Киеве, прожил там не один год. Замечал ли он тогда какие-то зачатки национализма, нацизма или это проблема последних лет 10-ти?

  • Обсудим высказывание гендиректора компании Pfizer Альберта Бурла о мечте сократить к 2023 г. население мира на 50%. Сломает ли Запад руководителей Сербии и Венгрии? И не задушит ли Польша своими объятиями Украину?

Скажинемолчи