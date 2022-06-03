3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Вадим Елфимов
03.06.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Вадим Елфимов03.06.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Елфимов
Гость программы - политолог, журналист Вадим Елфимов.
Как защитить умы людей в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны?
На встрече лидеров стран ОДКБ Александр Лукашенко, говоря об Украине, заявил: "Украина полностью легла под Запад". Спросим у эксперта, как долго она будет находиться в таком положении?И удобно ли ей так лежать?
Наш гость учился в Киеве, прожил там не один год. Замечал ли он тогда какие-то зачатки национализма, нацизма или это проблема последних лет 10-ти?
Обсудим высказывание гендиректора компании Pfizer Альберта Бурла о мечте сократить к 2023 г. население мира на 50%. Сломает ли Запад руководителей Сербии и Венгрии? И не задушит ли Польша своими объятиями Украину?