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Скажинемолчи | Вадим Гигин
29.10.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Вадим Гигин29.10.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Гигин
Гость программы - Вадим Гигин, один из самых известных политологов в республике и за ее пределами. С сентября 2021 года возглавляет Белорусское общество "Знание". "Краснодипломный" выпускник исторического факультета БГУ. Защитил кандидатскую диссертацию.
Поговорим о борьбе за власть - в прошлом и настоящем; будет ли "коллективный Запад" создавать нового "протестного лидера" на фоне отыгранной фигуры Тихановской; почему ковид - тоже политика; что происходит на белорусских границах и насколько надежный партнер - Россия.