Скажинемолчи | Вадим Гигин

Гость программы - Вадим Гигин, один из самых известных политологов в республике и за ее пределами. С сентября 2021 года возглавляет Белорусское общество "Знание". "Краснодипломный" выпускник исторического факультета БГУ. Защитил кандидатскую диссертацию.



Поговорим о борьбе за власть - в прошлом и настоящем; будет ли "коллективный Запад" создавать нового "протестного лидера" на фоне отыгранной фигуры Тихановской; почему ковид - тоже политика; что происходит на белорусских границах и насколько надежный партнер - Россия.

