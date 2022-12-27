Гость программы - Председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин.Поговорим о деятельности возглавляемого нашим гостем общества. Что нового приобрело "Знание" к своему 75-летнему юбилею?Ожидать ли появления в медийном поле новых лидеров общественного мнения, экспертов и политологов? Обсудим итоги встречи лидеров Беларуси и России, а также реакцию западных "партнёров" на переговоры Лукашенко и Путина.Есть ли на Западе самостоятельные руководители государств?Способно ли будет Всебелорусское народное собрание противостоять деструктивным силам, мечтающим разрушить белорусскую государственность?