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Скажинемолчи | Валентина Гинчук
29.09.2022
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21 видео
Скажинемолчи | Валентина Гинчук29.09.2022
Скажинемолчи | Владимир Ухтинский28.02.2025
Скажинемолчи | Юрий Гигиняк27.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец26.02.2025
Скажинемолчи | Самир Ёлчиев25.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Талай21.02.2025
Скажинемолчи | Марина Вежновец20.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Китурко19.02.2025
Скажинемолчи | Алла Пролич18.02.2025
Скажинемолчи | Игорь Король14.02.2025
Скажинемолчи | Павел Лазовик13.02.2025
Скажинемолчи | Александр Воронище12.02.2025
Скажинемолчи | Марина Ильина11.02.2025
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Валентина Гинчук
Гость студии #СКАЖИНЕМОЛЧИ - директор Национального института образования ВАЛЕНТИНА ГИНЧУК.Поговорим о новой редакции Кодекса об образовании. Остановимся на пунктах, вызвавших наибольший интерес в обществе.В новой редакции Кодекса говорится, что все учащиеся должны получить общее среднее образование. Сможет ли при этом выпускник 9 класса поступать в колледж или должен будет обязательно ещё два года отучиться в школе?Появится новая форма итоговой оценки знаний - Централизованный экзамен. Подменяет ли он ЦТ и можно ли будет его пересдать?Обсудим профильные классы, шестой школьный день и дистанционное обучение.Государственный школьный стандарт начал действовать с этого учебного года. Поинтересуемся у Валентины Васильевны, с чем связано его появление, какие нормы он регламентирует и защищает ли педагога.