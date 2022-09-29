Скажинемолчи | Валентина Гинчук

Гость студии #СКАЖИНЕМОЛЧИ - директор Национального института образования ВАЛЕНТИНА ГИНЧУК.Поговорим о новой редакции Кодекса об образовании. Остановимся на пунктах, вызвавших наибольший интерес в обществе.В новой редакции Кодекса говорится, что все учащиеся должны получить общее среднее образование. Сможет ли при этом выпускник 9 класса поступать в колледж или должен будет обязательно ещё два года отучиться в школе?Появится новая форма итоговой оценки знаний - Централизованный экзамен. Подменяет ли он ЦТ и можно ли будет его пересдать?Обсудим профильные классы, шестой школьный день и дистанционное обучение.Государственный школьный стандарт начал действовать с этого учебного года. Поинтересуемся у Валентины Васильевны, с чем связано его появление, какие нормы он регламентирует и защищает ли педагога.