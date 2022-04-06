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Скажинемолчи | Валерий Бельский

06.04.2022

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Скажинемолчи | Валерий Бельский

Гость программы - Валерий Бельский, помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы. Доктор экономических наук, профессор, автор более 400 научных и научно-методических работ. Сфера научных интересов – государственное регулирование экономических отношений.

Поговорим о национальной валюте и банках.

Санкционное давление: насколько серьезна сложившаяся ситуация и что ждет белорусский рубль в будущем?

Отразятся ли современные вызовы на продовольственной безопасности нашей страны?

Сегодня мы способны себя прокормить?

Можем ли мы в значительной степени заработать на экспорте продовольствия?

Все ли меры, необходимые для обеспечения устойчивого функционирования банков предпринимаются в этих непростых условиях?

Стоит ли опасаться «заморозки» денежных средств, хранящихся на депозитных счетах юридических и физических лиц?

Как скоро белорусы смогут вернуться в ту стабильность, к которой привыкли?

И несколько личных вопросов к отцу двух дочерей: как их воспитывать, чтобы радовали?

Скажинемолчи