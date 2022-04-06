Скажинемолчи | Валерий Бельский

Гость программы - Валерий Бельский, помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы. Доктор экономических наук, профессор, автор более 400 научных и научно-методических работ. Сфера научных интересов – государственное регулирование экономических отношений.



Поговорим о национальной валюте и банках.



Санкционное давление: насколько серьезна сложившаяся ситуация и что ждет белорусский рубль в будущем?



Отразятся ли современные вызовы на продовольственной безопасности нашей страны?



Сегодня мы способны себя прокормить?



Можем ли мы в значительной степени заработать на экспорте продовольствия?



Все ли меры, необходимые для обеспечения устойчивого функционирования банков предпринимаются в этих непростых условиях?



Стоит ли опасаться «заморозки» денежных средств, хранящихся на депозитных счетах юридических и физических лиц?



Как скоро белорусы смогут вернуться в ту стабильность, к которой привыкли?



И несколько личных вопросов к отцу двух дочерей: как их воспитывать, чтобы радовали?

