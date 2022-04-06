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Скажинемолчи | Валерий Бельский
06.04.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Валерий Бельский06.04.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Валерий Бельский
Гость программы - Валерий Бельский, помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы. Доктор экономических наук, профессор, автор более 400 научных и научно-методических работ. Сфера научных интересов – государственное регулирование экономических отношений.
Поговорим о национальной валюте и банках.
Санкционное давление: насколько серьезна сложившаяся ситуация и что ждет белорусский рубль в будущем?
Отразятся ли современные вызовы на продовольственной безопасности нашей страны?
Сегодня мы способны себя прокормить?
Можем ли мы в значительной степени заработать на экспорте продовольствия?
Все ли меры, необходимые для обеспечения устойчивого функционирования банков предпринимаются в этих непростых условиях?
Стоит ли опасаться «заморозки» денежных средств, хранящихся на депозитных счетах юридических и физических лиц?
Как скоро белорусы смогут вернуться в ту стабильность, к которой привыкли?
И несколько личных вопросов к отцу двух дочерей: как их воспитывать, чтобы радовали?