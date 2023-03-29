Гость программы - главный тренер женской сборной Беларуси по спортивной гимнастике Валерий Колодинский.В 2019 году Валерий Викентьевич уже в третий раз за карьеру возглавил женскую сборную по спортивной гимнастике. Скоро ли мы увидим новых чемпионов?С чем наш гость связывает многолетний спад в результатах спортивных гимнастов и гимнасток?Сколько в успехе гимнаста составляет заслуга самого спортсмена, а сколько - тренера?Запрет на участие в международных соревнованиях испортил настрой команды?9 лет наш гость проработал тренером в Австралии. Поинтересуемся, чем отличается система подготовки спортсменов в Австралии от нашей? И какой главный опыт вынес Валерий Колодинский из австралийского периода?