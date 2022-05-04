Скажинемолчи | Валерий Надтачаев

Гость программы - Валерий Надтачаев, научный сотрудник центра военной истории Института истории НАН Беларуси.



"Бранденбург-800" - почему не удалось предотвратить проникновения больших групп диверсантов в БССР?



На чем чаще всего "прокалывались" гитлеровские шпионы?



Бои 1941 года: на каком расстоянии от передовой находились заградотряды и кого они расстреливали?



Партизаны и подполье: появление предателей - человеческий фактор или непреодолимые обстоятельства?



Как удалось вывести из-под удара исполнителей устранения гауляйтера Кубе?

