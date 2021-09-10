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Валерий Шмат: "Композитор написал ноты, а ноты - это самое минимальное, что написал композитор..."

10.09.2021

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Валерий Шмат: "Композитор написал ноты, а ноты - это самое минимальное, что написал композитор..."

Гость программы - композитор,​ исполнитель, органист, лидер арт-группы "Беларусы" Валерий Шмат.
41 год. Родился в деревне Налибоки Столбцовского района. С детства играл в деревенском​ костеле на органе.​ Окончил музыкальное училище им.Глинки и Белорусскую академию музыки.​ Был главным органистом костела Св. Симона и Алены в Минске.
Работал дирижером Концертного хора Федерации профсоюзов Беларуси. В 2005 создал собственный музыкальный коллектив.
Женат, трое сыновей.