Валерий Шмат: "Композитор написал ноты, а ноты - это самое минимальное, что написал композитор..."

Гость программы - композитор,​ исполнитель, органист, лидер арт-группы "Беларусы" Валерий Шмат.

41 год. Родился в деревне Налибоки Столбцовского района. С детства играл в деревенском​ костеле на органе.​ Окончил музыкальное училище им.Глинки и Белорусскую академию музыки.​ Был главным органистом костела Св. Симона и Алены в Минске.

Работал дирижером Концертного хора Федерации профсоюзов Беларуси. В 2005 создал собственный музыкальный коллектив.

Женат, трое сыновей.

