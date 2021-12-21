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Скажинемолчи | Валерий Скорожонок
21.12.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Валерий Скорожонок21.12.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Валерий Скорожонок
Гость программы - Валерий Скорожонок, знаменитый тенор, экс-солист «Песняров». Нынешний год для артиста юбилейный - 60 лет. Подведём творческие итоги. Вспомним, как певец попал в «Песняры», как провёл свои лучшие годы в ансамбле рядом с Владимиром Мулявиным. Узнаем, какие невидимые нити их связывают до сих пор, после ухода Владимира Георгиевича из жизни... Обсудим, почему у деятелей культуры такая короткая память. Почитаем «записки песняра» - лучшие афоризмы из сборника Валерия. Запишем координаты самых рыбных мест в Беларуси. А также поставим диагноз отечественному шоу-бизнесу: он жив или как?