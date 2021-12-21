Скажинемолчи | Валерий Скорожонок

Гость программы - Валерий Скорожонок, знаменитый тенор, экс-солист «Песняров». Нынешний год для артиста юбилейный - 60 лет. Подведём творческие итоги. Вспомним, как певец попал в «Песняры», как провёл свои лучшие годы в ансамбле рядом с Владимиром Мулявиным. Узнаем, какие невидимые нити их связывают до сих пор, после ухода Владимира Георгиевича из жизни... Обсудим, почему у деятелей культуры такая короткая память. Почитаем «записки песняра» - лучшие афоризмы из сборника Валерия. Запишем координаты самых рыбных мест в Беларуси. А также поставим диагноз отечественному шоу-бизнесу: он жив или как?