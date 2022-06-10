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Валерий Толкачёв - начальник управления Генпрокуратуры

10.06.2022

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Валерий Толкачёв - начальник управления Генпрокуратуры

Гость программы - Валерий Толкачёв, начальник управления Генпрокуратуры, руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа.

  • Почему сразу после войны факт геноцида на территории БССР не был установлен?

  • По каким причинам на Минском процессе 1946 года перед судом за преступления, совершенные на белорусской земле за 3 года оккупации - предстало всего 18 человек?

  • Как сегодня продвигается расследование, какие новые факты преступлений установлены?

  • Остался ли кто-то из фашистов и пособников в живых?

  • Почему некоторые страны категорически отказались предоставлять свои архивы и сотрудничать с белорусской прокуратурой?

  • Цель работы Генпрокуратуры по делу о геноциде - новый трибунал и реституция?