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Валерий Толкачёв - начальник управления Генпрокуратуры
10.06.2022
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Валерий Толкачёв - начальник управления Генпрокуратуры10.06.2022
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Валерий Толкачёв - начальник управления Генпрокуратуры
Гость программы - Валерий Толкачёв, начальник управления Генпрокуратуры, руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа.
Почему сразу после войны факт геноцида на территории БССР не был установлен?
По каким причинам на Минском процессе 1946 года перед судом за преступления, совершенные на белорусской земле за 3 года оккупации - предстало всего 18 человек?
Как сегодня продвигается расследование, какие новые факты преступлений установлены?
Остался ли кто-то из фашистов и пособников в живых?
Почему некоторые страны категорически отказались предоставлять свои архивы и сотрудничать с белорусской прокуратурой?
Цель работы Генпрокуратуры по делу о геноциде - новый трибунал и реституция?