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Скажинемолчи | Ванесса Колодинская
17.08.2022
Выпуски
21 видео
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Скажинемолчи | Ванесса Колодинская
Гостья программы - неоднократная чемпионка мира и Европы по борьбе, бронзовый призёр Олимпиады в Токио Ванесса Колодинская.
- Как гимнастка, росшая в семье тренеров по гимнастике, очутилась в секции вольной борьбы?..
- На свою первую Олимпиаду Ванесса отправилась в 19 лет, но медаль не завоевала, а на Олимпиаде в Токио-2020 завоевала бронзу.
- Чего было больше в момент награждения - радости или разочарования?
- Почему главный тренер сборной называет Ванессу питбулем?
- Буквально месяц назад спортсменка во второй раз стала мамой!
- Как долго продлится декретный отпуск и когда ожидать возвращения Ванессы Колодинской на борцовский ковер?