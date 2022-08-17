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Скажинемолчи | Ванесса Колодинская

17.08.2022

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Скажинемолчи | Ванесса Колодинская

Гостья программы - неоднократная чемпионка мира и Европы по борьбе, бронзовый призёр Олимпиады в Токио Ванесса Колодинская.

  • Как гимнастка, росшая в семье тренеров по гимнастике, очутилась в секции вольной борьбы?..
  • На свою первую Олимпиаду Ванесса отправилась в 19 лет, но медаль не завоевала, а на Олимпиаде в Токио-2020 завоевала бронзу.
  • Чего было больше в момент награждения - радости или разочарования?
  • Почему главный тренер сборной называет Ванессу питбулем?
  • Буквально месяц назад спортсменка во второй раз стала мамой!
  • Как долго продлится декретный отпуск и когда ожидать возвращения Ванессы Колодинской на борцовский ковер?
Скажинемолчи

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