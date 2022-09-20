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Скажинемолчи | Виктория Попова, Татьяна Щербина и Светлана Смолонская

20.09.2022

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Скажинемолчи | Виктория Попова, Татьяна Щербина и Светлана Смолонская

МЫ ПРИНИМАЕМ ВЫЗОВ!

Ведущие программы СКАЖИНЕМОЛЧИ - Виктория Попова, Татьяна Щербина и Светлана Смолонская решили выйти не только из зоны комфорта, но и из студии. И для этого есть отличный повод.

18 сентября на Беларусь 1 стартовал новый телевизионный сезон 2022-2023! Наша программа не осталась в стороне, и свой третий по счету телесезон мы решили начать нестандартно.

Наши подписчики и телезрители неоднократно предлагали нам рассказать о себе и взять интервью друг у друга. Мы принимаем вызов!

Ведущие откровенно ответят на вопросы друг друга, заглянут в семьи и на работу к рейтинговым гостям, покажут бэкстейджи и love stories, вместе посмеемся и поплачем, вспомним былое и посмотрим в будущее.

Надеемся, вам будет не скучно!

Скажинемолчи

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