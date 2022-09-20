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Скажинемолчи | Виктория Попова, Татьяна Щербина и Светлана Смолонская
20.09.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Виктория Попова, Татьяна Щербина и Светлана Смолонская20.09.2022
Скажинемолчи | Алексей Талай21.02.2025
Скажинемолчи | Марина Вежновец20.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Китурко19.02.2025
Скажинемолчи | Алла Пролич18.02.2025
Скажинемолчи | Игорь Король14.02.2025
Скажинемолчи | Павел Лазовик13.02.2025
Скажинемолчи | Александр Воронище12.02.2025
Скажинемолчи | Марина Ильина11.02.2025
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Виктория Попова, Татьяна Щербина и Светлана Смолонская
МЫ ПРИНИМАЕМ ВЫЗОВ!
Ведущие программы СКАЖИНЕМОЛЧИ - Виктория Попова, Татьяна Щербина и Светлана Смолонская решили выйти не только из зоны комфорта, но и из студии. И для этого есть отличный повод.
18 сентября на Беларусь 1 стартовал новый телевизионный сезон 2022-2023! Наша программа не осталась в стороне, и свой третий по счету телесезон мы решили начать нестандартно.
Наши подписчики и телезрители неоднократно предлагали нам рассказать о себе и взять интервью друг у друга. Мы принимаем вызов!
Ведущие откровенно ответят на вопросы друг друга, заглянут в семьи и на работу к рейтинговым гостям, покажут бэкстейджи и love stories, вместе посмеемся и поплачем, вспомним былое и посмотрим в будущее.
Надеемся, вам будет не скучно!