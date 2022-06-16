Скажинемолчи | Вероника Супрун

Гостья программы - ВЕРОНИКА СУПРУН, художник, модель, автор проекта «Вкус жизни». Свой 21-ый день рождения Вероника праздновала в онкоцентре в Боровлянах, но вылечилась от рака и теперь помогает другим справиться с болезнью. «Белорусская химия»: один случай успешного лечения саркомы Юинга четвертой степени. О первых выходах «в люди» в новом образе после химиотерапии. Обсудим силу одобряющих лайков – они исцеляют? Потери друзей и близких – к этому можно привыкнуть? Как у нас в стране обстоят дела с благотворительностью?



Что помогает не озлобиться, не опустить руки и продолжать нести свет?

