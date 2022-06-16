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Скажинемолчи | Вероника Супрун
16.06.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Вероника Супрун16.06.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Вероника Супрун
Гостья программы - ВЕРОНИКА СУПРУН, художник, модель, автор проекта «Вкус жизни». Свой 21-ый день рождения Вероника праздновала в онкоцентре в Боровлянах, но вылечилась от рака и теперь помогает другим справиться с болезнью. «Белорусская химия»: один случай успешного лечения саркомы Юинга четвертой степени. О первых выходах «в люди» в новом образе после химиотерапии. Обсудим силу одобряющих лайков – они исцеляют? Потери друзей и близких – к этому можно привыкнуть? Как у нас в стране обстоят дела с благотворительностью?
Что помогает не озлобиться, не опустить руки и продолжать нести свет?